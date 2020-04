Ema Stokholma ieri notte con Fabio Canino ha condotto per Rai Uno la messa in onda italiana di One World Together At Home e nonostante sia una disc jockey ed una conduttrice radiofonica, per Dondoni la sua performance di ieri è stata un sonoro flop, tanto da averla etichettata come una “roba agghiacciante” accusando pubblicamente la Stokholma di essere una che “non ha idea di cosa sia la musica”.

Ecco cosa ha scritto in un suo articolo su La Stampa:

“Una roba agghiacciante per chiunque mastichi un minimo, ma solo un minimo, di musica. Questa ragazza che probabilmente non ha la minima idea di cosa sia la musica prima dei ’90 ha annunciato «la reunion dei Rolling Stones»! Ma come si fa? Già lì ci sarebbe stato di che tirare un bicchiere contro la tv; poi ha aggiunto che “You can’t always get what you want”, la canzone che Mick e compagni hanno proposto, Stones è «un pezzo perfetto per l’occasione»? Mi è venuta in mente Carlo Verdone che spesso “Striscia la Notizia” usa col suo meme di «In che senso»? Lo giuro, a quel punto il televisore stava esplodendo ma un attimo, un attimo prima di rimettere su YouTube che rimandava il segnale di ABCNews sempre la poverina ha voluto rititolare l’ultimo album dei Pearl Jam (che s’intitola “Gigaton”) con un bel “Megaton” perché si vede che per lei Mega e Giga dai, alla fine, sono la stessa cosa. Mi fermo qui perché sparare contro la croceross(in)a è davvero troppo facile. Rai, per favore, mai più”.

Ammazza.

Risponderà mai Ema?