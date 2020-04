PAZIENTI e cittadini non dovrebbero “ricorrere a terapie cellulari non regolamentate, che potrebbero non essere sicure o efficaci”. Questi trattamenti, infatti, qualora non validati o regolamentati, “possono esporre i pazienti a gravi rischi, a fronte di benefici ridotti o assenti”. A mettere in guardia è l’Ema “in risposta a persone, aziende e ospedali che promuovono terapie cellulari non validate scientificamente quali cure per un’ampia gamma di patologie: cancro, malattie cardiovascolari, autismo, paralisi cerebrale, distrofia muscolare e perdita della vista”.

Le terapie cellulari sono trattamenti che utilizzano le cellule modificate del paziente o di un donatore e sono regolamentate nell’UE come prodotti medicinali. Il Comitato per le Terapie Avanzate (Cat) dell’Agenzia Europea dei medicinali (Ema) si occupa di aumentare l’accesso tempestivo a questi “trattamenti potenzialmente in grado di cambiare la vita”. Tuttavia, si legge in una nota pubblicata sul portale di Ema, il Comitato ha emanato un parere a seguito della “comparsa di annunci pubblicitari per le terapie cellulari come cure per gravi condizioni in tutta l’Unione europea all’inizio del 2020”.

“I pazienti che ricorrono a terapie cellulari non validate scientificamente o non regolamentate – si legge nella nota pubblicata anche sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) – hanno riportato effetti collaterali gravi, a volte fatali, tra cui infezioni, reazioni immunitarie indesiderate, formazione di tumori, perdita della vista ed emorragie cerebrali”. Nel parere del Cat si sottolinea che, affinché i pazienti possano beneficiare della promessa delle terapie cellulari, “sono essenziali studi clinici ben progettati per la sicurezza e i benefici di queste terapie”, necessari anche “per tutelare l’incolumità, la dignità e i diritti dei pazienti”.

I pazienti o le loro famiglie, conclude Ema, “qualora stiano prendendo in considerazione il ricorso a terapie cellulari, devono rivolgersi ai professionisti sanitari per ottenere informazioni sui benefici e i rischi del trattamento e per conoscere l’autorità che le ha approvate”