Non solo vacanze per Emma Marrone a Los Angeles: eccola al lavoro nello studio di registrazione di… Vasco Rossi!

Emma Marrone nello studio di Vasco Rossi a Los Angeles… qui gatta ci cova! La cantante salentina da qualche settimana è in giro per la megalopoli californiana e, dopo essersi goduta un incontro con Tiziano Ferro, a quanto pare ha iniziato a pensare anche a qualche nuovo progetto.

Un progetto che passa, inevitabilmente, per uno studio di registrazione non proprio qualunque: quello di Vasco Rossi! Che sia in arrivo qualche nuova canzone o magari un intero album per festeggiare il suo decimo anniversario di carriera?

Emma Marrone a Los Angeles in studio di registrazione

Lo studio in questione, mostrato da Emma in varie foto, è lo Speakeasy Studio, ovvero l’ambiente in cui sono stati registrati alcuni degli album recenti del rocker di Zocca: da Stupido Hotel all’ultimo, Sono innocente.

D’altronde Vasco, che è uno dei fondatori della sala, avrà di certo acconsentito all’ingresso del team di Emma Marrone, cantante per cui ha speso diverse volte parole di stima e rispetto. Che ci sia dunque anche il suo zampino nei prossimi lavori di Emma? La speranza di tutti i fan della cantante salentina è proprio questa!

Ecco una delle foto di Emma al lavoro:

Nuova musica per Emma?

Di indizi per essere ottimisti ce n’è a questo punto. Con Emma c’è infatti al lavoro Marco Sonzini, un ingegnere del suono e musicista piacentino che lavora proprio nello Speakeasy, e che negli ultimi anni ha collaborato, oltre che con Vasco, anche con Eros Ramazzotti e i Club Dogo. Insomma, uno che di musica ne sa, e non poco.

Ma attenzione, perché un ruolo potrebbe averlo anche Sir Bob Cornelius Rifo, frontman dei Bloody Beetroots, nome importante della scena house e dance punk italiana. Non resta dunque che attendere. La certezza è che sia in arrivo qualcosa di davvero speciale!