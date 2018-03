Elsa lesbica nel sequel di Frozen?

(fermo immagine da video)

Elsa, la protagonista di ‘Frozen’, potrebbe vivere una storia d’amore con una donna nel sequel della fortunata pellicola d’animazione. A riportare l’indiscrezione è il ‘New York Post’, secondo il quale la regista Jennifer Lee non avrebbe escluso l’ipotesi di far innamorare la principessina di una ragazza.

Già quattro anni fa, all’uscita del primo film, molte persone avevano riscontrato nel personaggio alcuni tratti LGBT, immaginando un possibile coming out di Elsa. Anche su Twitter diversi utenti avevano lanciato l’hashtag #GiveElsaAGirlfriend per chiedere alla Disney una fidanzata per Elsa.

In un’intervista all’Huffington Post, la regista non ha né confermato né smentito l’ipotesi. “Mi piace tutto ciò che le persone dicono e pensano del nostro film – ha detto Lee – si sta creando un dialogo, ed Elsa è un personaggio meraviglioso che parla a tante persone“. La regista ha quindi aggiunto: “Ne stiamo parlando e siamo consapevoli di questi temi. E’ Elsa a dirmi ogni giorno cosa farà e dove andrà e continuerà a farlo. Vedremo dove mi porterà”. Il sequel di ‘Frozen’ è atteso nelle sale il 27 novembre 2019.