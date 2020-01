Elon Musk, nuova canzone per il fondatore della Tesla: ecco Don’t Doubt ur Vibe.

Non solo macchine elettriche e razzi spaziali: nel mondo di Elon Musk c’è spazio anche per la musica, in particolare per l’EDM (electronico dance music).

Così, a distanza di diversi mesi dalla pubblicazione della sua prima canzone, è arrivata online una seconda traccia, Don’t Doubt ur Vibe, che si preannuncia come uno dei pezzi più ascoltati su SoundCloud.

Elon Musk: Don’t Doubt ur Vibe

Il 30 gennaio Elon ha pubblicato su SoundCloud un nuovo brano per la Emo G Records. Un pezzo di cui ha scritto il testo e che lo vede cantare in prima persona.

Tra l’altro, in questo periodo l’imprenditore sta uscendo con una musicista EDM canadese, Grimes, ed è probabile sia stata lei a indirizzarlo verso la stesura di questo brano. Ascoltiamo insieme Don’t Doubt ur Vibe:

Elon Musk e la musica

Il miliardario sudafricano aveva già debuttato nel mondo della musica alcuni mesi fa, quando aveva pubblicato su SoundCloud la sua prima canzone, RIP Harambe.

Brano ricco di auto-tune, era incentrato sulla storia del gorilla dello zoo di Cincinnati, in quel momento oggetto di milioni di meme sul web. All’epoca questa pubblicazione fece scalpore, anche perché riportava alla luce la storia di Harambe, ucciso da uno dei dipendenti dello zoo per salvare la vita di un bambino che si era arrampicato nei pressi dell’area in cui si muoveva il primate.

Insomma, un brano dai connotati quasi ‘politici’, di certo un pezzo irrisorio che aveva fatto chiacchierare molto. Chissà se la svolta EDM del geniale miliardario sarà accolta con entusiasmo o meno dai tanti suoi fan che lo seguono generalmente non per la sua musica…



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ElonMuskQuotes

