Elodie Di Patrizi per anni è stata seguita da Emma Marrone, ma da tempo si è allontanata dalla cantante de Il Paradiso Non Esiste. Elodie ha spiegato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair il motivo di questo divorzio professionale.

“Sentiva la mia inquietudine, era la mia coperta di Linus. Ma io non sono abituata ad appoggiarmi a lungo, e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione. È stato difficile staccarmi, ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate”.

Le due creature di Kween Mary erano inseparabili e stando a quello che riportava Novella 2000 a dicembre 2016, le due vivano anche insieme.

“Emma ed Elodie vivono insieme. Due amiche troppo inseparabili…

La Marrone ed Elodie Di Patrizi sono legatissime. Le due cantanti sono state in tour insieme, ma anche nella vita non possono più fare a meno l’una dell’altra. Emma, parlando di Elodie, ha detto “lei è la mia ombra”, infatti le due si frequentano anche nella vita quotidiana.

Sono appena state in vacanza a New York, ma anche a Milano, come a Roma, le abbiamo sorprese a cena, oppure mentre fanno shopping o la spesa insieme.

Perché ora Emma ed Elodie, come ci confidano le amiche, avrebbero deciso di andare a vivere insieme, sotto lo stesso tetto. Anche perché la giovane scoperta di Amici dalla chioma rosea sta preparando il nuovo singolo da portare al Festival di Sanremo, naturalmente con l’aiuto di Emma. Meglio allora non perdere tempo stando a stretto contatto”.

La rottura tra Emma ed Elodie però non è cosa nuova, ma risale a luglio 2017.

“Nella vita ci si vuole bene, ma le cose evolvono e cambiano. I rapporti interpersonali sono molto difficili quindi, in questo momento, diciamo che abbiamo preso strade diverse Siamo andate d’accordo, c’è stato un rapporto molto sincero. Ha un bel carattere? Sì, in quel momento ne avevo bisogno perché io sono sempre stata molto dura ma allora ero abbastanza morbida e volubile, quindi mi serviva una persona che mi dicesse cosa fare. Nella mia vita ho conosciuto poche persone così tenaci come lei che, quando crede fortemente in qualcosa, poi ci arriva. Io sono più pessimista… Quando c’è complicità tra donne si capiscono le cose in un altro modo perché è come se fosse un punto di vista simile, mi ha aiutato a credere in me. Dopo Sanremo ho capito che forse era il momento di fare le cose a modo mio. Quando hai una persona forte accanto è difficile dire la propria ma non perché non te ne dia la possibilità… Poi a febbraio, dopo il Festival, ho pensato di poter volare con le mie ali. Ci ho messo due settimane per arrivare a questa decisione, mi sono sentita in colpa perché, quando una persona ti dà tanto, pensi che ti stai comportando male o sei ingrata… ma è giusto che le persone siano libere, ragionino con la propria testa e facciano il loro percorso…”.

#BattitiLive Elodie antipatica…avevi i capelli rosa solo x farti ricordare! Non continuare a cantare canzoni scritte da Emma …. pic.twitter.com/m2OTifXiW7 — Lucrezia (@LucreziaVitt) 2 agosto 2018

Emma ed Elodie insieme sono una bomba 😍 #amicheinarena — Zeus (@ZeusMega) 28 luglio 2018

Elodie sta andando benissimo

Peccato per la partenza brutta all’inizio in cui si faceva tallonare da Annalisa ed Emma — Cristian🌈 (@tw_cricri) 9 agosto 2018