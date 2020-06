Elodie Di Patrizi è stata ospite di Francesca Fialdini nel programma ‘Da Noi a Ruota Libera‘ e oltre a sfoggiare il suo nuovo look, ha anche ripercorso la sua carriera, dal suo arrivo a X Factor, al periodo buio, fino alla rinascita avvenuta ad Amici di Maria De Filippi. La cantante di Guaranà ha poi ricordato di quando ha fatto la cubista in Puglia (qui le foto esclusive).

“Dopo X Factor non ho cantato per diverso tempo, almeno per quattro anni. Non cantavo neppure sotto la doccia. […] Ho fatto anche la cubista. All’inizio non è stato facile: è stata dura, ho lottato con me stessa e con gli altri. Vedevo la gente che mi guardava come se fossi una facile. Non vedevo alcuna approvazione nel loro sguardo, ma mi è servito tantissimo a non farmi toccare da ciò che pensava la gente. Mi divertivo, lavoravo, non facevo nulla di male”.