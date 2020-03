View this post on Instagram

• “Noi non siamo più ora la forza che nei giorni lontani muoveva la terra e il cielo: noi siamo ciò che siamo, un’uguale tempra di eroici cuori infiacchiti dal tempo e dal fato, ma forti nella volontà di combattere, cercare, trovare e non cedere mai. “ —- • “We are not now that strength which in old days Moved earth and heaven, that which we are, we are; One equal temper of heroic hearts, Made weak by time and fate, but strong in will To strive, to seek, to find, and not to yield.” #forbes #forbesitalia #forbes30under30 #italiandoitbetter #🇮🇹 #coronavirus #italianonsiferma #forbesunder30