Elodie in passato è stata una cubista ed ora, forte del suo successo discografico con Andromeda, non ha più paura a dirlo. Anzi, ne va (giustamente) fiera.

Come confessato a L’Assedio di Daria Bignardi (ma anche durante un’intervista a Noisey), la cantante in passato si guadagnava da vivere lavorando sui cubi delle discoteche, molte delle quali rivolte ad un pubblico LGBT, come ad esempio il Picador di Gallipoli.

“Sono cresciuta al Quartaccio. Abitavo in un palazzo, in un appartamento delle case popolari. Le case popolari purtroppo sembrano fatte con meno amore delle altre case. Mio padre faceva il musicista di strada. Non lo raccontavo a scuola perché un po’ la cosa m’imbarazzava. Mia madre ha fatto la cubista fino a 35 anni e a me la cosa non piaceva. Poi anch’io ho fatto la cubista e non ho mai permesso che la gente mi giudicasse. Prima di Amici non avevo mai raccontato davvero me stessa, la mia infanzia nelle case popolari. Temevo di farmi mangiare dalla mia storia. E invece bisogna prenderne il meglio, e poi questa ora è una storia che condivido con Fabio”.