Elodie con Gemitaiz, Non è la fine: il nuovo singolo della cantante protagonista a Sanremo 2020 con il brano Andromeda.

Elodie non ha tempo da perdere, e in attesa di poter salire sul palco dell’Ariston ha deciso di regalare ai fan un nuovo singolo, anticipazione di un album che uscirà proprio a pochi giorni dall’inizio del Festival.

Il nuovo brano della splendida cantante ex Amici s’intitola Non è la fine ed è l’ennesimo featuring di prestigio della sua carriera. Stavolta infatti ad affiancarla c’è uno dei rapper più amati della scena romana, Gemitaiz.

Elodie con Gemitaiz: Non è la fine

Il nuovo singolo di Elodie è in arrivo in rotazione radiofonica e in digitale il 9 gennaio 2019. Si tratta dell’ultimo brano che anticiperà l’uscita del suo attesissimo nuovo album, This Is Elodie, in arrivo il 31 gennaio nei digital store e il 7 febbraio nei negozi.

Un disco che sarà formato da 16 brani selezionati su oltre 70 registrati. Si tratterà per lei dell’album della maturità artistica, della consapevolezza. Un lavoro contemporaneo che racchiuderà quello che è stato il suo percorso negli ultimi due anni. Un percorso tra urban e sonorità moderne, ma sempre con un orecchio attento alla melodia.

Questo il post con l’annuncio del nuovo album e del nuovo singolo:

Elodie presenta This Is Elodie, il nuovo album

“Sentivo il bisogno di provare altre strade, e ho impiegato 2 anni esatti per capire la mia direzione, lavorando a 360 gradi su tutto: la mia voce, i pezzi, i testi, il suono, la mia immagine, i video“. Così la cantante ex Amici ha presentato questo progetto molto ambizioso.

Un album composto da canzoni che ama cantare e ballare e che ora vuole condividere con tutti i suoi fan. Anche perché è un lavoro che rende l’attuale compagna di Marracash orgogliosa e felice come non mai.