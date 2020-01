Elodie, Mal di testa con Fabri Fibra: il nuovo singolo della cantante romana tratto dall’album This is Elodie.

Elodie è inarrestabile. Nelle ultime settimane la cantante ex Amici sta lanciando una serie di sorprese incredibili per i fan. Dopo aver annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo, l’uscita del nuovo l’album e il suo ritorno dal vivo, ecco il lancio di un nuovo singolo a distanza di pochi giorni da Non è la fine con Gemitaiz.

E anche stavolta al suo fianco c’è un king del rap italiano (ma non è il ‘suo’ Marracash). Ecco tutti i dettagli.

Elodie, Mal di testa: il nuovo singolo con Fabri Fibra

Il nuovo singolo della cantante romana è Mal di testa, in featuring con Fabri Fibra. Su Instagram l’artista ha scritto: “Forse non te l’aspettavi“. Ed in effetti nessuno se lo sarebbe aspettato, visto che sono passati pochi giorni dal suo ultimo singolo, Non è la fine.

Ma Elodie è inarrestabile, e ha voluto regalare ai fan una nuova anticipazione del suo prossimo disco, This is Elodie. Oltre a Fabri Fibra, è interessante la produzione di questo nuovo singolo, curata da una leggenda dell’hip hop italiano: Neffa. Ecco il post con l’annuncio:

Elodie canta Adesso tu a Sanremo

Oltre al suo brano Andromeda, scritto da Mahmood e Dardust, la cantante di origini creola presenterà nella serata delle cover di Sanremo un grande classico di Eros Ramazzotti, Adesso tu. Che possa essere una dedica a Marracash?

Ad ogni modo, con lei nella serata del giovedì ci sarà il pianista Aeham Ahmad, artista siriano 32enne diventato famoso per aver suonato tra le macerie della sua città per mandare un messaggio di pace a tutto il mondo. Un grande nome internazionale che ultimamente è stato protagonista come ospite anche a X Factor.