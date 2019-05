Ellen DeGeneres è stata ospite del talk di David Letterman, Non C’è Bisogno Di Presentazioni e proprio dal suo grande amico ha deciso di aprirsi e di raccontare un aneddoto drammatico della sua adolescenza che non aveva mai avuto il coraggio di dire prima: è stata abusata dal patrigno.

All’epoca dei fatti la conduttrice aveva solo 15 anni ed il patrigno, con la scusa di farle la palpazione al seno, l’ha molestata contro la sua volontà. L’uomo, con la scusa di aver trovato un nodulo nel seno della compagna, ha infatti convinto la sua figliastra a mostrargli il seno ed a toccarlo.

Interrogata da David Letterman sulla questione, Ellen DeGeneres ha confessato:

“Quella che ti racconto è una storia davvero orribile e l‘unica ragione per cui scendo nei dettagli è perché non voglio che altre ragazze lascino che qualcuno lo faccia a loro. Noi donne semplicemente non ci sentiamo degne, abbiamo paura di avere una voce, abbiamo paura di dire ‘NO’. Questo è l’unico motivo per cui penso che sia importante parlarne perché ci sono così tante giovani ragazze e non importa quanti anni hai..”

La stagione con l’intervista di Ellen DeGeneres sarà online su Netflix (Italia compresa) dal prossimo 31 maggio.

