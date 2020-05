Élite dopo il successo mondiale delle prime tre stagioni è stata confermata per il quarto anno consecutivo ma – come è stato chiaro fin dall’ultima scena dell’ultima puntata della terza stagione – alcuni personaggi non faranno ritorno a Las Encinas.

Il quarto capitolo non seguirà così le gesta dei diplomati, ma si soffermerà ancora sugli alunni che sono rimasti a Las Encinas perché bocciati. A loro, ovviamente, si andranno ad aggiungere nuovi personaggi tutt’ora misteriosi.

Alla luce di ciò dovremmo così dire addio ad Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia ‘Lù’), Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio), Álvaro Rico (Polo) e presumibilmente anche ai loro rispettivi genitori. Tranne quelli di Nadia, dato che nel cast è rimasto suo fratello Omar.

Élite, il video d’addio dei protagonisti

L’account ufficiale Netflix ha pubblicato le foto del backstage dell’ultimo giorno di riprese: “L’ultimo giorno di scuola è sempre il più triste e per questo stiamo quasi inondando Las Encinas mentre diciamo addio a Carla, Lu, Valerio, Nadia e Polo”.

In un video condiviso dallo stesso account su IGTV, gli attori parlano commossi: Ester Expósito (vista anche in Vis A Vis) dice che “Carla è una meraviglia di personaggio, una donna incredibile”, mentre Jorge López augura a Valerio “Di continuare così, e di concludere il suo percorso perché il potenziale non gli manca”. Mina El Hammani spera che Nadia arrivi “Ad un punto della sua vita in cui essere davvero felice”, mentre Danna Paola ringrazia “Tutti dal profondo del cuore per averci accolto e reso parte di una grande famiglia”.