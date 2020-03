Polo e Guzmán di Elite – ovvero Alvaro Rico Ladera e Miguel Bernardeau – sono gay e stanno insieme nella vita reale?

I dubbi sono sorti a moltissimi fan della serie dopo averli visti baciarsi in più occasioni, ma la risposta non è affermativa dato che il bel Bernardeau è felicemente fidanzato con una cantante molto nota in Spagna.

Oltre i baci già citati, online è spuntata anche una vecchia clip in cui i due ballano insieme in maniera ammiccante.

Eccolo:

Polo e Guzman, i video dei loro baci

Come già mostrato nei giorni scorsi, Alvaro Rico Ladera e Miguel Bernardeau si sono baciati sulle labbra in più occasioni durante le riprese, segno che i due sono molto amici.