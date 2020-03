In queste settimane ho parlato più volte di Elite di Netflix (soprattutto di Polo e Guzman), per questo motivo non potevo non rendervi partecipi di questa cosa trash che ho scoperto bazzicando il sito TvSerial.

Il noto portale di serie tv, dopo aver visto la terza stagione di Elite, si è infatti accorto di un paio di errori di montaggio che sono sicuramente sfuggiti ai più.

Il primo viene mostrato nel secondo episodio quando Polo si trova legato sulla sedia di Guzman. Nella scena incriminata si può notare Polo con il nastro adesivo sulla bocca, ma nella sequenza successiva lo scotch sparisce, per poi tornare misteriosamente poco dopo.

Ma questo non è l’unico errore commesso: nell’ultimo episodio *attenzione spoiler* viene mostrato quello che accade realmente durante la festa di diploma ed anche qui ci sono dei piani sequenza errati: nel primo – appena Polo cade dal piano di sopra – si vede Carla vicino al bagno con Lu, mentre un attimo dopo lei viene inquadrata al piano di sotto alle spalle di Guzman.

Come ha fatto a scendere in mezzo nano secondo?

Voi avete notato altri errori di montaggio nella terza stagione di Elite?