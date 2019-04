La settimana scorsa Fan Page ha fatto sapere che Gino Fastidio avrebbe insultato e strattonato Elisabetta Gregoraci. Pare che il motivo sia riconducibile ad un cambio di scaletta che avrebbe visto lo sketch della Gregoraci ‘sforare’ su quello di Fastidio.

Adesso arriva anche la conferma della conduttrice, che ieri su Instagram ha svelato quello che è successo dietro le quinte di Made in Sud. Secondo Elisabetta, Gino l’avrebbe insultata e tirata per un braccio.

“Io passavo in corridoio e lui mi ha tirata per un braccio, urlava dicendo parolacce e l’ha fatto con più persone. Non stava bene

Si, purtroppo l’ha fatto senza motivazione. Al contrario delle cose scritte lui ci sarà…”