Non solo colleghe sul bancone di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia negli anni sono diventate anche grandissime amiche. Le due hanno anche aperto un’attività insieme in USA, la palestra Sky View, che però adesso è stata data in affitto. Qualcosa nel rapporto delle due donne è cambiato, visto che recentemente hanno smesso di seguirsi sui social e non pubblicano da tempo foto e video insieme.

Durante un’intervista di Chi, la giornalista Carola Uber ha chiesto ad Elisabetta Canalis cosa fosse successo con Maddalena.

“Parlando di palestra mi porta a chiederle di Maddalena Corvaglia, socia in quell’impresa. Lei è una sua amica dai tempi di Striscia la Notizia e all’improvviso è sparita dalla sua cerchia di follower. Che è successo tra voi?”

La Canalis però non ha voluto rispondere alla domanda. In qualche modo questa non risposta è una sorta di conferma che le cose con la Corvaglia non vanno bene.

“Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato. Onestamente di questa cosa preferirei non parlare, se non le dispiace…”

Io un’idea di come riportare la pace tra la Canalis e la Corvaglia ce l’avrei. Eli potrebbe invitare l’ex amica a casa e cucinarle la sua specialità…



La dedica di un anno fa di Maddalena Corvaglia ad Elisabetta Canalis.