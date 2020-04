Elisa Isoardi è stata messa ‘in cassa integrazione’ dalla Rai che – non potendo registrare nuove puntate de La Prova del Cuoco – ha deciso di sospenderne la messa in onda mandando al suo posto delle repliche di Linea Verde.

Una scelta non condivisa dalla conduttrice che ha tirato (come scovato da DavideMaggio.it) una frecciatina a Rai Uno durante una diretta su Instagram con il cuoco Daniele Persegani.

“Stiamo cercando di ritornare almeno su Rai Uno che non sarebbe male, perché dà la possibilità a tanti anche di collegarsi, anche perché il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo momento […] Cerchiamo di ritornare, l’11 maggio, sei pronto Daniele a tornare in televisione?”.