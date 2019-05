Politica, soldi e religione sono argomenti tabù in una conversazione fra sconosciuti eppure Elisa Isoardi non si è tirata indietro ed ha confessato candidamente fra le pagine de Il Venerdì di Repubblica quanto guadagna a La Prova Del Cuoco.

L’occasione l’ha avuta quando il giornalista l’ha messa di fronte alle ultime dichiarazioni del suo ex Matteo Salvini, che vuole fare guerra gli stipendi monster dei conduttori Rai.

“Matteo Salvini ha davvero detto ‘Ci sono conduttrici da due milioni di euro l’anno, e non faccio il nome della Clerici perché non interessano i casi personali’? Non lo sapevo. Io prendo 260 mila euro lordi per una stagione de La Prova Del Cuoco, la Clerici ha più anni di me e più ore di volo. Spero di arrivare ai suoi livelli. Ho 36 anni. Ci sarà il giorno che Salvini dirà. ‘C’è qualcuno che guadagna 2 milioni, non faccio nomi: la Isoardi‘”.