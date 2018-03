Non sono una donna, ma dopo aver letto l’ultima intervista di Elisa Isoardi ho avuto il desiderio di togliermi il reggiseno e bruciarlo nella piazza del mio paese.

Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice – che si sente già la First Lady in carica con il 17% ottenuto dal compagno – ha esposto un suo pensiero che ha già fatto inorridire le femministe di tutta Italia.

“Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra”.