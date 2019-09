(di Alisa Toaff)

“A decidere se parteciperò a ‘Ballando con le Stelle’ sarà la grande Milly. Ho letto alcune sue interviste e colgo l’occasione per ringraziarla perché ha espresso questo desiderio dopo la mia partecipazione come ‘ballerina per una notte’ ed è andata abbastanza bene. Non nascondo che ne sarei felicissima”https://www.adnkronos.com/”. Così Elisa Isoardi all’Adnkronos, subito dopo la diretta de ‘La prova del Cuoco’, su una sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’. E alla domanda se il pubblico potrà contare sulla sua presenza, Elisa si lascia sfuggire: “https://www.adnkronos.com/”Ma sì dai, contiamoci!”https://www.adnkronos.com/”.

Fonte