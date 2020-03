Elisa e Marracash hanno pubblicato su Instagram due scatti ‘gemelli’: che sia in arrivo un duetto tra i due artisti?

Qualcosa bolla in pentola in casa Elisa e Marracash. I due artisti sembrerebbero pronti a lanciare un nuovo progetto insieme, probabilmente una collaborazione o un duetto.

Lo hanno annunciato i due artisti attraverso due scatti ‘artistici’ pubblicati sui rispettivi profili Instagram. Foto che hanno scatenato immediatamente l’entusiasmo dei fan e di numerosi amici e colleghi.

Elisa e Marracash, collaborazione in arrivo

I due grandi artisti, protagonisti assoluti della musica italiana negli ultimi anni, sono pronti a voltare pagina dopo il successo dei rispettivi album Diari aperti e Persona.

Sui propri account Instagram sono apparse due foto ‘gemelle’: due loro primi piani in bianco e nero con una farfalla sulla bocca. Impossibile non riconoscere in questi scatti un tributo a Il silenzio degli innocenti, celebre pellicola di Jonathan Demme con Anthony Hopkins. Che stia dunque arrivando una loro collaborazione?

Di seguito il post di Elisa:

Questa invece la foto di Marra:

Nuovo progetto per Elisa e Marracash: le reazioni dei fan

Ovviamente, gli scatti sui rispettivi social hanno fatto impazzire tutti i loro fan, che adesso attendono con ansia l’annuncio ufficiale di una loro collaborazione.

Tra i tanti ‘fan speciali’ che hanno apprezzato queste foto pubblicate da Elisa e Marra spiccano quelli degli amici: da J-Ax a Clementino, da Madame a Shablo, passando per Giorgia e tanti altri ancora.

Non resta che sintonizzare le sveglie e aspettare il grande annuncio di una coppia di artisti destinata a conquistare le classifiche italiane nei prossimi mesi.