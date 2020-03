(di Alisa Toaff) – ‘’Quella che oggi sta attraversando l’America è una situazione molto dolorosa per me. Penso all’angoscia nazionale per la perdita di così tante vite umane, che purtroppo accomuna anche l’Italia, e penso alla gravità del disagio economico e sociale che ne seguirà, che colpirà inevitabilmente in primis le fasce più basse della popolazione. Credo anche che questo sarà il momento storico in cui davvero emergerà il problema sanitario che c’è in America, che c’è sempre stato, ma che adesso verrà fuori in maniera dirompente penalizzando, con il suo sistema elitario, moltissima gente’’. Così la popstar friulana Elisa all’Adnkronos sulla situazione degli Usa a causa dell’emergenza Coronavirus, Paese dove la cantautrice è molto amata.

Fonte