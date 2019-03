Dumbo, Elisa canta Bimbo mio nel nuovo live action della Disney, remake del classico d’animazione del 1941.

Elisa canta Bimbo mio nel nuovo live action della Disney, Dumbo. La cantante di Monfalcone ha ufficializzato la sua partecipazione al film come voce della versione italiana del brano Bimbo mio, il più struggente della pellicola.

Un grande onore per l’artista di Anche fragile, che potrà regalare agli spettatori della pellicola una versione emozionante di un classico datato addirittura 1941.

Mentre nella versione originale sono stati scelti i canadesi Arcade Fire per interpretare la nuova Baby Mine, in Italia il brano sarà interpretato da una delle nostre cantanti più amate anche all’estero.

Il remake live action di Dumbo è diretto da Tim Burton e vanta un cast straordinario, con attori come Colin Farrell, Michael Keaton ed Eva Green. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 28 marzo 2019.

In attesa di poter ascoltare l’interpretazione di Elisa, ci rinfreschiamo la memoria con la commovente versione del 1941. Ecco Bimbo mio:

La cantante, intervistata da Vanity Fair, ha raccontato le sue emozioni per aver preso parte alla colonna sonora di Dumbo, spiegando che da bambina, quando guardava questo cartone, ne usciva devastata.

Il motivo? Elisa sentiva di avere qualcosa in comune con l’elefantino più amato di sempre: “So che cosa significa essere presi in giro, derisi: è successo anche a me. Perché ero troppo piccola e sempre troppo emotiva. Ma non sento questa esperienza come una menomazione, anzi mi pare una forza“.

L’artista ha comunque spiegato che queste esperienze difficili dell’infanzia e dell’adolescenza devono essere prese come molle che fanno crescere. A preoccuparsi non deve essere il discriminato, ma chi discimina, perché questi ultimi non riescono mai a superare il proprio stato infantile, mentre i primi diventano davvero adulti.