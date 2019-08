Elisa su Instagram rende partecipi i propri fan della sua estate, tra la scrittura di nuove canzoni e qualche momento di relax.

Elisa è a Londra per scrivere e registrare nuove canzoni. La cantante di Vivere tutte le vite ha in questi giorni pubblicato (a quanto pare per sbaglio) un post su Instagram in versione nerd, in cui ha confessato di essere ‘in missione a Londra per scrivere’.

Insomma, è in arrivo nuova musica firmata Elisa. Per il momento però l’artista non ha fornito ulteriori dettagli, e si gode qualche giorno di relax con la famiglia.

Elisa a Londra: nuove canzoni in arrivo?

A quanto pare la cantante è entrata in studio il 5 agosto, visto che il 6 ha scritto ‘Day 2’. Quale sarà il risultato del suo lavoro per il momento non è dato sapersi. D’altronde, per ascoltare le nuove canzoni è presto, visto che in questa estate 2019 Elisa è comunque una delle regine delle radio grazie al suo duetto con Carl Brave per la hit Vivere tutte le vite.

Non solo, perché da qualche settimana è arrivata anche in Italia la sua prestigiosa collaborazione con gli Imagine Dragons nel brano Birds.

Elisa su Instagram mostra le sue vacanze londinesi

Non solo vacanze. Elisa a Londra si sta infatti godendo anche qualche momento di spensieratezza insieme alla propria famiglia, al marito Andrea Rigonat e ai figli Emma Cecile e Sebastian.

La cantante ovviamente ha voluto documentare questo lato vacanziero della sua permanenza in Inghilterra sui social, con una foto corredata da queste parole: “Una bellissima giornata in giro per Londra con voi vale come tutto l’oro del mondo. Siete tutto“.

Un dolce pensiero che è stato apprezzato da tutti i fan, comprese le sue amiche e colleghe Emma Marrone e Laura Pausini, che hanno commentato la sua foto riempendola di complimenti.