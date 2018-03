Elio, un testimonial d'eccezione per aiutare i bambini autistici

Stefano Belisari, in arte Elio

ROMA – Stefano Belisari, in arte Elio, toglie i panni del frontman di uno dei gruppi più amati e veste, per un minuto e ventitré, quelli del papà di un bambino speciale. E con un video decide di schierarsi per migliaia di genitori come lui, che hanno figli con disturbi dello spettro autistico: diventa testimonial per chiedere che le famiglie alle prese con l’autismo non vengano dimenticate dallo Stato, non siano più lasciate sole.

Solo in Lombardia, spiega il cantante, queste famiglie sono centomila, e “si calcola che le persone affette da questa disabilità complessa, che non passa, siano l’un per cento della popolazione mondiale”. I bambini però, se aiutati con una diagnosi precoce e con cure adeguate, possono migliorare tantissimo: invece, continua Elio, persino “nella modernissima e ricchissima Lombardia” sono abbandonati a se stessi. La beffa, spiega, è che qui già esistono leggi che potrebbero migliorare la situazione. Quello che ci vuole è “un piano certo di attuazione”, chiede il cantante nel video che ha accettato di girare per rilanciare la petizione su Change.org.promossa dal comitato Uniti per l’autismo.

Il frontman di Elio e le Storie Tese ha prestato la sua notorietà, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per la consapevolezza dell’autismo, che cade il prossimo 2 aprile, per accendere i riflettori su un problema che solo in Italia coinvolge centinaia di migliaia di persone in Italia (le stime degli esperti parlano di una su cento), davanti ad una società che spesso non aiuta concretamente a gestire una situazione complessa. Lasciando le famiglie nell’abbandono.

“Nella avanzatissima e ricca Lombardia, fiore all’cchiello del servizio sanitario nazionale, queste persone sono totalmente abbandonate alle famiglie, che devono affrontare spese ingenti per i trattamenti privati, i viaggi della speranza, la mancanza d’inclusione, l’assenza di prospettive per il futuro dei loro figli durante e dopo di loro”. Tutto questo, concludono il Comitato e lo stesso Elio, è ancor meno accettabile in considerazione del fatto che le persone con autismo, diagnosticate precocemente e adeguatamente trattate, possono migliorare anche di molto le proprie abilità e capacità sociali.

La petizione sulla piattaforma Change.org, lanciata alla vigilia delle elezioni regionali lombarde, ha già raggiunto quota tredicimila firme.