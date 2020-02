(Adnkronos/Cinematografo.it) – “Ho detto agli altri attori: non pensate che io sia il protagonista. Perché Ligabue non era il protagonista, né della sua vita, né di quella degli altri che gli stavano intorno. Ognuno vicino a lui si sentiva un po’ il protagonista. Chi si prendeva un suo quadro, uno scarto, un pezzo di scultura, sentiva di aver fatto un sacrificio per aiutarlo, o un gesto di qualche significato e si sentiva importante. Quindi abbiamo lavorato molto sulla considerazione degli altri. In questo l’eccellente trucco prostetico ci ha aiutato perché sicuramente è il simbolo di un aspetto repellente, diverso, che è specchio di un anima sofferente che non è protagonista delle vite degli altri ma di cui ne è anzi l’ultima comparsa”. Elio Germano racconta così la sua prova in ‘Volevo nascondermi’, nuovo film di Giorgio Diritti, presentato ieri sera in anteprima mondiale al 70° Festival di Berlino per poi arrivare nelle sale italiane il 27 febbraio, distribuito da 01.

