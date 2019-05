Amici 2019, il serale: il riassunto della settima puntata della fase finale del talent di Canale 5.

Il settimo serale è stato quello più atteso di questa fase finale di Amici di Maria De Filippi 18. Il motivo? Il ritorno a casa della stella più luminosa della storia dello show: Emma Marrone. La cantante salentina si è sorpresa per la ‘quantità di fregni’ in questa edizione e si è concessa anche la libertà di rifiutare le rose di Alberto, perché le portano ‘sfiga’.

La cantante salentina è stata la vera mattatrice della puntata, inserita nella giuria speciale con Gerry Scotti e Mara Venier. Ma al di là della sua presenza, ieri sono stati nominati i 5 semifinalisti di questa edizione. Chi sono? Scopriamolo insieme. Ecco il riassunto della settima puntata del talent.

Amici 2019: il riassunto della settima puntata

Ad aprire lo show è l’ospite d’onore Raffella Carrà. Dopo la presentazione della giuria speciale, è il momento di ripartire da dove ci si era lasciati: il ballottaggio tra Mameli e Umberto, la scorsa settimana infortunato. A vincere è proprio il ballerino. Il cantante è costretto a lasciare la scuola.

In questa puntata i restanti sei ragazzi si sfidano in un tutti contro tutti: la divisione in squadre non esiste più. Cinque manche decreteranno i cinque semifinalisti: in palio c’è una maglia speciale, color argento.

I sei partono con la prima manche: la vince Rafael con una coreografia molto commovente. Il primo semifinalista è lui. Tocca quindi ancora a Raffaella Carrà infiammare lo spettacolo con A far l’amore comincia tu, Furore e altre hit indimenticabili.

La seconda sfida, iniziata con una Bohemian Rhapsody cantata da Alberto, viene vinta alla fine dall’ultima concorrente a esibirsi, Tish: è lei la seconda semifinalista di questa edizione, per la delusione degli altri cinque allievi.

La terza manche i due talenti più brillanti sono quelli di Alberto e Giordana. I professori devono scegliere chi tra i due mandare in semifinale: la scelta ricade sulla Angi. Pubblico in visibilio, ma restano ancora due maglie da assegnare.

Emma Marrone

Amici 2019: i semifinalisti

Gli scontri finali sono appannaggio di soli uomini. Nella quarta sfida, quella dei giudici ‘tecnici’, ovvero Peppe Vessicchio e Luciano Cannito, a vincere è Vincenzo.

Il ballottaggio finale è tra Umberto e Alberto. Con il ballerino si schierano Giordana e Rafael, con il cantante Vincenzo e Tish. La sfida è intensa, i concorrenti si alternano tra coreografie molto emozionanti e interpretazioni da brividi. Il voto finale è però implacabile: l’ultima maglia va ad Alberto, mentre Umberto è costretto a lasciare la sfida. Aveva vinto il balottaggio iniziale, ha perso quello conclusivo: il cerchio si è chiuso.

Di seguito il video di un’esibizione di Umberto durante il sesto serale: