Dopo aver visto e sentito i suoi screen e l’audio che Pamella Perricciolo ha reso pubblici, ieri notte Eliana Michelazzo è sbottata. La proprietaria della Aicos Management ha pubblicato diverse storie su Instagram, nelle quali accusa la sua ex socia di moltissime cose, addirittura di un’aggressione ad una certa Pamela De Lapa.

“Tu parli di Barbara d’Urso e delle persone che lavorano a Mediaset. Io mi sono sempre comportata bene, mentre tu mi dicevi ‘non andare perché ti mettono in mezzo’. A me sembra che abbiano tutelato la situazione, anzi, io avevo dei paletti che mi mettevate tu, Marco e Pamela. Io ho vocali di un uomo che mi dice ‘senza contratto non entri in puntata’. Ti ho denunciato e continuerò a denunciarti all’infinito. […] Io ho persone che hanno fotografie tue che vai nelle sale giochi. E sai quali soldi giocavi? I miei, di Eliana, che mi facevo un mazzo così. quelli che ti davo io.

Devi curarti, perché la tua mente è diabolica. Ricordati queste parole. Ah e Pamela De Lapa? Non ce la ricordiamo? Le ho salvato la vita perché l’hai presa per il collo. Hai chiesto soldi a gente, hai fatto contratti falsi. Io spero che la magistratura dia subito un verso a tutto.

Ricordati che io ho tante cose tue dove calunni la gente e mandi video on line e fai finta di essere stata aggredita. Quindi non scherziamo Pamela, perché se vuoi la guerra, la guerra ci sarà. Vuoi metterti contro tutte le persone che hai soggiogato? Non ti conviene. Ti conviene rimanere in quella casetta, quella casina in mezzo alle montagne che sai bene tu. Quella casa lontana ci dovresti stare tanto. Inutile che vai in giro con l’avvocato. Dopo tutti i reati che hai fatto. Sei una criminale, sei una criminale vergognati.”