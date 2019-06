Eliana Michelazzo non ha preso bene l’intervista che Pamela Perricciolo ha rilasciato a Fan Page e ieri notte si è sfogata sui social con un lungo video.

Oggi la proprietaria della Aicos Management ha pubblicato decine di chat e note vocali che incastrerebbero la Perricciolo aka ‘Sorella Dittatrice’.

In questi audio Pamela parla ad Eliana di Mark Caltagirone, Sebastian, Simone Coppi e Ginevra, come se fossero persone reali. Quindi la Michelazzo è davvero una vittima delle bugie della sua ex amica?

“Io penso che in questi giorni Simone arriva con tua suocera. Ti dico solo questo. Non l’ho mai sentita così tua suocera. Guarda, se fanno venire Sebastian anche se per poco significa che stanno iniziando a smuoversi le loro cose, quindi io da quanto ho capito Taormina ha chiamato Coppi. Tu pensa ad un luogo dove portare Sebastian e gli facciamo la sorpresa. Alle 3 e mezza mi incontro con l’assistente sociale che mi lascia Sebastian. Marco ha detto che se vogliamo prendere il bambino tu dei prendere Pamela io il bambino. Non possono stare nella stessa macchina.”

Eliana ha chiuso il video rivolgendosi direttamente alla sua ex socia.

“Quella che dice menzogne sei tu, io sono solo stata succube. Inutile che fai le interviste e parli. Malefica, tu sei malefica, tu devi andare in una gabbia veramente. Non devi stare fuori perché sei pericolosa.”

Spero solo che stasera a Live Non è la d’Urso facciano commentare questi audio a Donna Pamela.