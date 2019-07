Siamo in piena estate e le nostre serie preferite sono in pausa. Fortunatamente qualche novità arriva comunque e questa potrebbe essere un piccolo spoiler delle nuove stagioni di Pratiful e Al Passo con i Coppi. Eliana Michelazzo in un’intervista rilasciata a Fan Page ha fatto una dichiarazione…



Secondo quanto dichiarato dall’ex moglie di Simone Coppi, Madame Pamelà le avrebbe rivelato che Mark Caltagirone era un pentito di mafia.

“In realtà me ne ero accorta perché avevo visto foto di Mark Caltagirone con la faccia di Marco Di Carlo per due anni. Quando ho detto a Pamela Perricciolo che l’uomo in macchina con lei non era lo stesso che avevo visto io, mi ha risposto che Caltagirone era un pentito. Per questo motivo mi avevano mostrato delle foto di un uomo diverso. Io credevo a tutto quello che mi diceva Pamela.”

Denunce, vicende giudiziarie per la famiglia di Donna Pamy, adesso anche Mark pentito. Sono sempre più certo che la prossima stagione di queste serie avrà come location…



Eliana Michelazzo dopo aver fatto una seduta spiritica mentre parla per conto dello spirito di Mark Caltagirone pic.twitter.com/e4RbIbozW9 — Andreant (@Andreant___) 28 maggio 2019

Black Mirror 6×01 – Mark Caltagirone

Black Mirror 6×02 – Silvia Sbrigoli

Black Mirror 6×03 – Simone Coppi

Black Mirror 6×04 – La verità di Eliana Michelazzo a #noneladurso — Fran Altomare (@FranAltomare) 22 maggio 2019