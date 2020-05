Tre settimane fa Dagospia ha annunciato l’ospitata di Eliana Michelazzo a Live Non è la d’Urso, ma poi è successo qualcosa e l’ex moglie di Simone Coppi non è apparsa nel santuario di Carmelita. La notizia però non era fake, a confermalo è stata proprio la protagonista di Pratiful in un’intervista rilasciata a SuperguidaTv.

“Allora io dovevo essere ospite di Live, due settimane fa, due domeniche fa, tuttavia questa cosa non è più andata in porto. Perché la Prati ha fatto un macello, affermando che in questo momento di pandemia non era il caso di riportare a galla vecchie tematiche e vecchi argomenti. In riferimento anche a Verissimo, che voleva mandare in onda la storia. La Toffanin si è subito fatta sentire affermando che il loro programma non aveva bisogno della Prati, quindi non se ne parla più, perché non ci serve parlare di te e ha fatto benissimo, ti dico la verità. Ha fatto un putiferio per Verissimo, ma poi va da Mara Venier, ecco forse sapendo che ci sarebbe andata non voleva che la storia fosse ripresa, ancora una volta, da canale 5. Certo credo che la gente si sia stancata di vedere questa donna che fa un vittimismo spropositato. Cosa che ha fatto anche da Giletti. Insomma la gente, dai una, due, e tre e poi si stufa. Doveva semplicemente dire: Ragazzi, ho sbagliato e chiuderla li. La gente ti vede piangere una volta, ti vede piangere due volte, alla terza basta. Per tornare alla D’Urso, credo che essendo amica della Toffanin, si sia allineata. Ovviamente io non posso saperlo, anche perché a me è stata detta un’altra cosa. Mi è stato detto che dal momento che Striscia la Notizia finisce tardi e si prende del tempo, hanno tolto da Live non è la d’Urso, gli ultimi ospiti, cioè noi”.

Sono un grandissimo fan di Pratiful e di Al Passo con i Coppi, ma devo ammettere di non essere troppo dispiaciuto per questa ospitata saltata. Fino a che non ci saranno novità sul caso di Mark Caltagirone è inutile tornare a parlarne in tv. Appena la faccenda si sposterà nella aule dei tribunali però pretendo le mie amate Giorgia Scaccia e Ilaria Dalle Palle pronte ad intercettare ogni movimento di Donna Pamela, Eliana Michelazzo e l’ex di Mark.

Eliana Michelazzo vorrebbe tornare a Uomini e Donne.

“Lo so che mi vorrebbero a Uomini e Donne. Ma non so come la pensi Maria De Filippi, perché credo che anche lei avrà dubitato di me rispetto a tutto ciò che è successo. Certo però l’idea è allettante: fare un Trono con una donna di 40 anni sarebbe il top! La Tronista quarantenne, vuoi mettere? Sicuramente io farei un target dai 30 in su, non potrei mai fare meno”.