Eliana Michelazzo qualche settimana prima di andare a festeggiare il capodanno a Firenze insieme a Pamela Perricciolo, Pamela Prati, Mark Caltagirone e Simone Coppi (un capodanno in tre, praticamente) ha cambiato ben 13 nickname su Instagram tutti in data 15 dicembre 2018.

Considerando i nomi scelti successivamente come “Bunny Official” e “Bunny Hacked” fa pensare ad un attacco hacker e non a qualcosa di losco in stile famiglia Coppi, ma tutto può essere.

Altri nickname li ha cambiati anche in questi ultimi mesi passando da Eliana_Michelazzo a Eliana_Michelazzo_Aicos fino ad ElianaMichelazzoAicos tutto attaccato. Ora si chiama semplicemente con il suo nome di battesimo senza trattini o altro. Una donna un po’ confusa.

Tutti i nickname usati su Instagram da Eliana Michelazzo pic.twitter.com/hSrcxZysYz — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 23 maggio 2019

Per vedere quanti nomi sono stati cambiati in un profilo basta andare su “Informazioni su questo account” e poi su “Nomi utente precedenti”.