Eliana Michelazzo nella notte ha scritto su Instagram quella che sembrerebbe essere una poesia sulla sua relazione con Simone Coppi in Perricciolo.

Eliana si preoccupa

Eliana si sentiva in colpa

Eliana era controllata

Eliana aveva indicazioni giornaliere o serali

Eliana se non dava gli orari o sgarrava era rimrpoverata

Eliana non poteva discutere con Simone che litigava con tutta la famiglia Coppi

Eliana doveva dire cavolate perché era obbligata

Eliana non poteva star sola se non ci stava Pamela

Eliana doveva discutere con la gente perché se no non prendevo le parti sempre di Pamela

Eliana ha vissuto gli stati ansia che aveva paura che il suo compagno la rimproverava

Eliana ha iniziato a vivere il lavoro di più dopo che Pamela si è fatta il bay pass

Eliana si è fatta forza sperando che un giorno viveva felice

Eliana ora ha solo paura