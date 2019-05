Ieri sera Eliana Michelazzo sarebbe dovuta essere al Grande Fratello per conoscere la decisione in merito alla sua richiesta di entrare nella casa. Barbara d’Urso ha svelato che la donna non è potuta andare in trasmissione perché “sconvolta e sotto shock”.

Adesso Selvaggia Roma ha dichiarato di aver “soccorso” Eliana Michelazzo in piena notte. Stando alle ricostruzioni della nota artista futurista (qui trovate una delle sue opere più apprezzate), Eliana era in condizioni critiche.

“Siamo con te, fino alle 3 di notte eri sfinita tra le mie braccia. Tutto questo sarà un brutto sogno. Ora devi pensare a te. Ragazzi grazie, davvero grazie. Mi sono ritrovata a soccorrere un’amica nel cuore della notte con il mio compagno. E non si può immaginare il dolore, nel vedere un’amica in condizioni davvero critiche. Ti distrugge sapere di non poter contare su nessuno. La sensazione di non aver la terra sotto i piedi, di non sapere più come reagire o ragionare. Sarà un tragitto lungo per Eli. ma l’importante è che riesca a stare bene psicologicamente e che riesca a dissociarsi da quella vita che pensava fosse reale, per una grande mancanza di affetto.”

Con tutta la buona volontà, non riesco a vedere Eliana come una martire, vittima all’oscuro di tutto. Aspetto solo di vedere la sua confessione per capirci qualcosa di più.