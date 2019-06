Pamela Perricciolo a Fan Page ha dichiarato che Eliana Michelazzo sapeva che Simone Coppi non è mai esistito. L’agente ha anche detto che la stessa Eliana utilizzava il profilo Facebook di Simone.

“Penso che nessuno può plagiare qualcuno per 10 anni. Eliana aveva qualche problema, dire che era sposata è nato per non far vedere che era da sola. All’inizio non era consapevole che Simone era finto. Subito dopo però era consapevole di tutto. Era una situazione di comodo.

Non ero solo io a chattare dal profilo di Simone, magari era anche lei. Non sapevamo come uscire da quella bugia detta. La prima a dire che Simone non esisteva è stata Guendalina Tavassi. Tutti sapevano che Simone non esisteva. Tutti gli amici adesso mi dicono ‘ma guarda Pam che non è una novità, noi lo sapevamo già’. Solo che tutti pensavano fosse una copertura e che io ed Eliana stessimo insieme. In realtà non stiamo insieme”.