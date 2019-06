Eliana Michelazzo in queste ore ha tenuto una lunga diretta su Instagram dove ha mostrato alcuni messaggi ed alcune note audio di Pamela Perricciolo.

Nella conversazione fra le due, Eliana accusa Pamela di aver inventato Simone Coppi e di averla ingannata, con quest’ultima che giura il contrario con tanto di video in cui confessa di essersi presa “tutte le gocce”.

In alcuni messaggi datati 20 aprile 2019, Pamela Perricciolo attacca addirittura Eliana colpevole di aver proposto a Mark Caltagirone di andare ospite a Live Non è la d’Urso.

Eliana Michelazzo ha anche confessato che la stragrande maggioranza dei regali che diceva di aver ricevuto da parte di Simone, in realtà se li era comprati da sola.

Mi sono comprata dei regali e ho detto che me li ha regalati lui, io per far vedere che avevo accanto a me una persona che mi regalava cose me le compravo da sola. Adesso mi vergogno di quello che ho fatto e sto male, ma era così. Anche il fatto della macchina, che tu (Pamela Perricciolo, ndr) hai fatto pubblicare da FanPage, io avevo semplicemente detto che non potevo dire che la macchina me l’aveva regalata Simone perché se mi fermavano ad un posto di blocco che figura ci facevo?”.