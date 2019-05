La puntata di Verissimo con ospite Pamela Prati ci ha regalato una nuova pagina imperdibile della soap opera Pratiful complice anche un aneddoto raccontato dalla manager Eliana Michelazzo.

La storia dell’acido è stata confermata anche da Pamela Prati, che ha specificato che a lei l’acido non è stato tirato ma le è stato fatto trovare sotto casa.

“A me lo hanno fatto trovare fuori dalla porta. è in mano tutto a chi di dovere, è tutto documentato. Ho trovato anche un biglietto abbastanza orrendo”.

Eliana, oggi, ha pubblicato su Instagram anche quella che teoricamente sarebbe la prova di quanto detto:

“Questo è uno dei momenti che non vorresti mai passare, ma noi ci siamo passate in prima persona. Per fortuna non ha preso nessuna! Ma tanto spavento. E’ la seconda volta che succede, come potete vedere nella foto ritrae una bottiglia di acido diluito con sapone. Beh, credo che si stia toccando il fondo”.