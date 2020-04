Eliana Michelazzo, ospite di Lorenzo Amatulli su WhiteRadio, ha parlato del suo debutto televisivo a Uomini e Donne:

“Ho fatto 8 mesi a Uomini e Donne, è stato il trono più lungo della storia, eravamo in televisione tutti giorni. Registravo doppia puntata 4 volte a settimana perché non c’erano gli Over prima quindi c’era il trono maschile e quello femminile. […] Una mia amica ha fatto la richiesta via email, mi hanno chiamato mentre io ero in Sardegna perché all’epoca facevo la ricostruzione delle unghie, ho fatto il provino poi mi hanno detto: “A settembre vedi chi c’è sul trono e poi decidi se stare o non stare” quindi io sono scesa per gioco poi sono andata subito in esterna e alla seconda mi sono subito baciata quindi da lì è partito tutto. […] Ero un po’ la prediletta in un primo momento però io lo sentivo che lui non mi avrebbe scelta perché l’altra ragazza era entrata dopo di me, dopo 5 mesi, e da subito l’ha portata più in alto di me”.