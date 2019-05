Quanto ha guadagnato Eliana Michelazzo durante questo mese di ospitate a Live Non è la d’Urso e Verissimo? Secondo quanto dichiarato da Pamela Perricciolo a Il Fatto Quotidiano avrebbe preso (almeno da Barbara d’Urso) circa 7 mila euro a puntata, ma le cose potrebbero essere andate diversamente, anche se capire chi delle due mente è sempre un’impresa.

“A Live Non è la d’Urso avevo chiesto di non parlare di mio marito Simone Coppi perché Pamela Perricciolo mi aveva detto che non si poteva parlare di lui in trasmissione altrimenti la magistratura lo avrebbe punito, quindi avevo il terrore di rovinare tutto – ha confessato Eliana Michelazzo a Chi – Se abbiamo guadagnato con la storia del matrimonio della Prati? Ho perso solo soldi, non ho guadagnato un euro. Ho stornato tutte le fatture di Mediaset relative al matrimonio perché ci ho messo la faccia, ho rinunciato sia ai soldi di Verissimo che di Live Non è la d’Urso, ci ho rimesso le spese”.