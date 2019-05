Mercoledì sera Dagospia ha lanciato lo scoop secondo il quale Eliana Michelazzo e Pamela Perriocciolo sarebbero una coppia. Ieri sera la direttrice della Aicos Management ha pubblicato un duro sfogo, nel quale si è scagliata contro i giornalisti.

“Mi dispiace molto, ma sono davvero scioccata da queste notizie così stupide. Più che altro sono affranta dalle notizie sulla mia sessualità. Io vorrei dire a questi giornalisti, invece di trovare i collage e le foto di questi anni… Vorrei dire a questi giornalisti che si devono vergognare. Meglio che tirano fuori qualche foto mia con la Perricciolo. Ok, sì, era mia sorella, ma mi ha tradita. Quindi basta, sono veramente schifata, basta, non ce la faccio più. Poi etero, o non etero, ma che problemi avete. C’è tanta gente che ha tanti problemi sulla sessualità e voi andate lì a dire a fare a sputare addosso alla gente. Ma fatevi un esame di coscienza, ricordatevi che sono sempre una donna, una ragazza e non sono un bersaglio per voi, per buttarmi la fogna addosso. Vergognatevi. Questa è una patologia importante e non è da sottovalutare. Basta, cioè veramente, sono stata 10 anni come una stupida e ancora oggi me ne pento. Basta, mi sono stancata. Poi dimenticavo un’altra cosa. Io non ho nessun tatuaggio con la Perricciolo. Lei li ha, io no”.