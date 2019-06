Per Eliana Michelazzo la notte porta consigli e puntuale come sempre ecco l’ennesimo sfogo nel cuore del buio contro la sua ex amica Pamela Perricciolo.

Questa volta, dopo aver svelato come ha fatto a perdere i kg in eccesso, le ha dato sostanzialmente della ladra.

“Oltre che parli sei pure ladra e sai quanto ho pianto per Simone, i regali te li potevi risparmiare. Ho passato 10 Natali sola senza la mia famiglia vera. Ah sì, ora dici che i profili li hai aperti all’università! Vergogna, ti sei presa gioco di me! Per fortuna che la legge fa le sue indagini. Fatti un esame di coscienza, tutto risale a te. #Malvagia #FintoBene #SenzaUnBricioloDiDignità”.

La Perricciolo secondo i racconti della Michelazzo – oltre ad averle rubato 10 anni di vita – se n’è andata di casa riprendendo tutti i regali che le aveva fatto in questo decennio fingendo fossero di Simone Coppi.

Dal 2009, infatti, Eliana Michelazzo si “è sentita sposata” virtualmente con Simone Coppi, un magistrato antimafia minorile interpretato (inconsapevolmente) da Stephan Weiler, vincitore dell’edizione 2008 del titolo di Mister Svizzera.

Stephan Weiler, essendo in Svizzera un volto noto, ha molteplici foto online e la sua identità è stata facilmente rintracciabile tramite una ricerca d’immagini su Google. Ricerca che la stessa Eliana Michelazzo vorrebbe farci credere di non aver mai fatto in 10 anni. Tutte le immagini che Eliana caricava su Instagram menzionandolo con dediche d’amore appartenevano infatti al modello svizzero.

La stessa Pamela Perricciolo a Il Fatto Quotidiano ha ammesso che anche lei era a conoscenza di tutto e che quindi non è mai stata una vittima.