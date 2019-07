Eliana Michelazzo sembrerebbe essersi buttata definitivamente alle spalle il caso Prati-Gate dato che ieri sera è stata chiamata sul palco del concorso di Miss Italia, più precisamente Miss Sorriso Lazio.

Intervistata da Marco Senise sul palco del concorso di bellezza, la Michelazzo ha parlato del suo futuro professionale che la vedrà impegnata fra la realizzazione di un film e la stesura di un libro, tutto su quanto successo fra lei, Pamela Prati, Donna Pamela, Mark Caltagirone e Simone Coppi.

“Ora sono in progetto un libro e un film. Il libro lo stanno scrivendo e il film è in progetto. Ci sono tantissime persone che hanno subito quello che ho subito io. Ci sono tante persone che sui social si innamorano e aspettano di incontrare la persona che ama. C’è gente che aspetta 20 anni e manda soldi alla persona amata. Anche io ci sono passata, ho dato anche io dei soldi a mio marito e alla famiglia virtuale. Se non ci sei dentro non puoi capire”.