Perché Eliana Michelazzo è la più credibile a raccontare la sua versione dei fatti in merito al Prati-Gate rispetto ad una Pamela Prati o ad una Pamela Perricciolo che cadono invece spesso in contraddizioni? Non perché ha studiato recitazione, ma perché il suo castello di carta si potrebbe basare su un fondo di verità.

Eliana Michelazzo, infatti, secondo quanto recentemente emerso, sarebbe stata davvero truffata da Simone Coppi, ma solo per un brevissimo periodo di tempo e non per 10 anni, come invece ha dichiarato in diretta televisiva da Barbara d’Urso.

A riportare questa indiscrezione è stato FanPage a cui è arrivata una voce – a quanto pare affidabile – che vedrebbe la Michelazzo confessare a Massimiliano Caroletti o ad Eva Henger, di essere sempre stata a conoscenza della non esistenza di Simone Coppi, a cui avrebbe creduto solo per i primi sei mesi nel lontano 2009.

Ecco cosa ha scritto FanPage:

“Due fonti molto vicine ai protagonisti di questa storia hanno raccontato a Fanpage.it la confessione della Michelazzo a Caroletti o alla moglie Eva Henger. L’ex agente di Pamela Prati sarebbe stata inizialmente agganciata dal finto Simone nel 2009. Avrebbe impiegato 6 mesi per rendersi conto che quell’uomo perfetto non è mai esistito. Furiosa per essere stata presa in giro, avrebbe dato le colpe del raggiro a Pamela Perricciolo, l’amica che nel frattempo era diventata sua socia. Per ragioni personali, però, avrebbe deciso di restare vicina alla donna, continuando a lavorare al suo fianco dietro la promessa che di successi personali ed economici sempre più importanti. Benché oggi accusi pubblicamente la Perricciolo, dunque, Eliana avrebbe sempre saputo che il marito magistrato non esisteva, come peraltro già dichiarato da Pamela nella sua intervista a Fanpage.it”.

Frasi come “Mi sono sentita sposata” e “L’ho fatto virtuale” che Eliana Michelazzo ha pronunciato da Barbara d’Urso in merito al suo matrimonio con Simone Coppi, potrebbero quindi essere reali, anche se risalenti ad un periodo di tempo circoscritto nel 2009.

Al momento Eliana non ha commentato questo nuovo retroscena e continua ad attaccare Pamela Perricciolo su Instagram.