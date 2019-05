Pamela Prati ha problemi cardiaci, Mark Caltagirone ha avuto un infarto ed Eliana Michelazzo è collassata nel backstage di Live Non è la d’Urso, dopo l’ultima puntata (che ha visto la showgirl abbandonare per ben due volte lo studio).

A raccontare del malore della manager è stata una fonte anonima a FanPage, che ha così riportato:

Un malore non troppo differente da quello che ha avuto durante la Milano Fashion Week, come raccontato da Federica Benincà:

“Poi durante la Fashion Week a Milano Eliana ha avuto un attacco di panico, pianti, svenimento.. Noi eravamo tutti preoccupati per lei. Le chiediamo che cosa fosse successo e ci dice che un caro amico di suo marito Simone Coppi (che, per inciso, non ho mai visto nonostante più volte le avessi chiesto della sua esistenza) aveva avuto un infarto. Questa persona era Mark Caltagirone, il compagno di Pamela Prati. E mi ha detto che la Prati doveva volare a Parigi per stargli accanto. Ci credevo, ci credevamo tutte. Continuamente ci mostravano video di Pamela che prendeva treni e aerei. La stessa Prati, una sera a cena, mi ha fatto vedere i braccialettini che i figli di Mark le avrebbero regalato, i loro disegni che le dedicavano. Scioccante. Era tutto un bluff”.