Durante la confessione fatta in un’intervista registrata per Live Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo ha detto che avrebbe voluto isolarsi dentro la casa del Grande Fratello. Mediaset e il GF non hanno accettato la richiesta della manager di Pamela Prati, che però sarebbe dovuta essere comunque presente in trasmissione, per sapere la decisione finale degli autori.

“Abbiamo anche deciso di non farla entrare nella casa del Grande Fratello, perché non è un rifugio per chi vuole scappare. In realtà questa decisione avrei voluto comunicargliela qui. Davanti a tutti, in poche parole le avrei spiegato i motivi del nostro rifiuto. Eliana è talmente sconvolta, dopo la confessione che ha fatto è davvero scioccata. In questo momento uso il termine shock in maniera appropriata. Lei è molto provata e quindi non se l’è sentita. […] Lei mi ha detto di avere talmente paura, che deve espatriare.”

Ma paura di cosa?

Quindi anche Eliana lascerà l’Italia per motivi di sicurezza, proprio come l’artista A.O?



Eliana Michelazzo ha un futuro come dirigente delle fiction Mediaset … come crea lei tutto NESSUNO ! Piersilvio pensaci #GF16 #noneladurso — Silvio Gorgoglione (@SilvioG92) 20 maggio 2019

io che cerco di capire come Eliana possa essere stata sposata per dieci anni con uno che non esiste #GF16 pic.twitter.com/YAjaj8j6U2 — mir (@jupitears) 20 maggio 2019