Pamela Prati e Eliana Michelazzo ieri pomeriggio a Milano hanno registrato la puntata di Verissimo (che noi vedremo sabato) più attesa della storia e se quello che succede nello studio di Silvia Toffanin (fra pianti, fughe, telefonate a vuoto e foto incriminate) già lo sappiamo, grazie a Gabriele Parpiglia siamo venuti a conoscenza che fra le due all’aeroporto di Linate è successo qualcosa.

Il giornalista, che non era presente fisicamente in aeroporto, si è limitato a raccontarci la storia a grandi linee facendoci lontanamente intuire che fra le due sia nata una discussione “di fuoco”. Il tweet infatti è poco dettagliato, ma facilmente decifrabile: “Mamma e moglie (Pamela Prati, ndr), aeroporto Linate di fuoco fra Pamela Prati e la sua agente (Eliana Michelazzo, ndr). Fidatevi“, per poi specificare dopo “Prima di partire per la precisione“.

#mammaemoglie aeroporto – linate … di fuoco tra #PamelaPrati e la sua agente (fidatevi). — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) 9 maggio 2019

Eliana Michelazzo e Pamela Prati abitano infatti a Roma ed il tragitto Milano – Roma lo hanno fatto a bordo di un aereo Alitalia, come dimostrato dalla manager su Instagram. Cosa sia successo però a Linate fra le due non ci è dato saperlo. Stavano forse litigando a causa dell’intervista di Verissimo registrata poco prima?