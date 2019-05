Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono state più che socie e più che amiche, dato che per anni si sono amate. A rivelare questo scottante retroscena è stato Giuseppe Candela su Dagospia che ha così scritto:

“FLASH! NON CE LA FACCIAMO PIÙ A SENTIRE LE BOIATE DI ELIANA MICHELAZZO, IL TRIO HA ORMAI PERSO OGNI DIRITTO ALLA PRIVACY: LEI E LA PERRICCIOLO SONO LESBICHE, SONO STATE INSIEME PER ANNI, VIVONO INSIEME E INSIEME HANNO GESTITO I FINTI PROFILI, USATI PER RICATTARE STAR, STARLETTE E POLITICI – SIMONE COPPI NACQUE PER COPRIRE LA SUA BRUCIANTE SCONFITTA A ”UOMINI & DONNE” E L’AMORE SAFFICO – PAMELA PRATI È PIENA DI DEBITI DA BINGO E, PLAGIATA O NO, SI È MESSA IN MANO AL DUO”