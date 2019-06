Eliana Michelazzo ha dichiarato di aver scoperto la verità su Simone Coppi solo da un paio di settimane, ma secondo quanto riportato dal settimanale Spy, l’ex manager di Pamela Prati sapeva almeno dal 2015 che Danny Coppi (cugino di Simone Coppi) era un’invenzione e che tutta quella famiglia era “sospetta”.

Eliana Michelazzo sapeva quindi della non esistenza di Danny Coppi dal 2015 e questa non è una supposizione, ma un dato di fatto, dato che quell’anno lei e Pamela Perricciolo sono state indagate per truffa ai danni di una parlamentare calabrese.

La politica che le ha denunciate (il suo nome ancora non è stato reso pubblico, ma non è Wanda Ferro), ha raccontato agli inquirenti di aver dato a Pamela Perricciolo 4500 euro che la donna avrebbe richiesto con l’inganno.

La Michelazzo e la Perricciolo, secondo la denuncia, avrebbero stretto amicizia con la vittima, che aveva affidato alla Aicos Management la realizzazione di eventi nell’ambito della sua attività politica, e le avrebbero presentato Danny Coppi (la cui immagine era stata rubata ad un modello svedese attraverso Facebook), giovane e facoltoso imprenditore, nipote dell’avvocato Coppi. Nonché cugino di Simone Coppi, l’allora marito di Eliana.

A seguito della denuncia – come si legge su Dagospia – in cui viene chiarito che Danny Coppi non esiste, viene perquisita l’abitazione di Eliana e di Pamela e vengono sequestrati telefoni cellulari, schede telefoniche e un documento (falso) del matrimonio fra Simone Coppi e la Michelazzo.

“La truffa, secondo la denuncia, segue un copione che oggi è noto: Denny Coppi fa credere alla vittima di essere vedovo e padre di un bambino di sette-otto anni, tale Riccardo Coppi, con il quale veniva messa in contatto sia telefonicamente sia di persona, grazie alla Perricciolo. La vittima, così recita la denuncia, sarebbe stata convinta ad avviare le procedure per l’affidamento del piccolo e a pagare 4.500 euro per la sua assicurazione scolastica. I soldi sarebbero stati consegnati nelle mani della Perricciolo a settembre del 2014. Confrontando le immagini del 2015 con quelle del 2019, che abbiamo visto, il piccolo Riccardo Coppi somiglia tantissimo al bambino che è stato spacciato nell’ultimo anno per Sebastian Caltagirone, figlio di Marco Caltagirone. Nella finzione si chiama Denny Coppi, è vedovo, ma poi si sarebbe sposato con la cognata, tale Ada Da Russell, che ha il volto di una modella romana che abita a 50 metri da casa di Eliana e Pamela (anche lei totalmente estranea ai fatti). Il volto del modello è stato utilizzato anche per creare l’identità di Lorenzo David Coppi, l’uomo che ha ingannato Sara Varone e Alfonso Signorini”.

Un nuovo tassello in questa soap opera che come minimo finirà per trattare pure Franca Leosini.