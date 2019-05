La conversazione fra Eliana Michelazzo e Mark Caltagirone piovuta a ciel sereno oggi pomeriggio potrebbe essere un fake creato per l’occasione, anche se l’ipotesi più accreditata rimarrebbe quella della conversazione avvenuta davvero in quella data per supportare l’esistenza di Mark Caltagirone alle varie vittime di turno (in questo caso potrebbero essere stati gli autori di Domenica Live, che hanno preso proprio dalla chat di Eliana Michelazzo le foto dei bambini, che hanno poi mostrato poco dopo a Pamela Prati.

L’ipotesi “chat creata all’ultimo momento” mi è stata comunque suggerita da una lettrice che in risposta al mio articolo mi ha scritto:

“Comunque basta un App come PicsArt per creare degli screenshot falsi. Se Eliana vuole davvero farci credere allo scambio di msg su Instagram con Mark Caltagirone, sarà meglio registrare lo schermo e scorrere sulla conversazione. Ora ti faccio un esempio di screen falsi, tu non hai mai commentato le mie storie ma io posso far credere ai miei amici che l’hai fatto, guarda”

E nell’esempio che mi ha mostrato c’ero davvero io che rispondevo a delle sue storie che non avevo mai visto.

Insomma, l’unica cosa certa di tutta questa storia è che Mark Caltagirone non esiste, il ruolo che hanno avuto Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e Pamela Prati resta tutt’ora un mistero.

Pamela Prati a Verissimo, tutte le sue bugie smontate pezzo per pezzo | BitchyF https://t.co/eI8Jj8Jkbs — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 25 maggio 2019